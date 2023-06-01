أخبار الشأنين المحلى والعربى تتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان "نهج استراتيجى للتنمية المستدامة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد الحرص على التشاور المستمر مع «كريستالينا جورجييفا» مديرة صندوق النقد الدولى، انطلاقا من اهتمام مصر بدفع التعاون قدما بينها وبين الصندوق، خاصة فى ظل النهج الاستراتيجى لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بجميع محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابى لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصرى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس السيسى أمس، من «كريستالينا جورجييفا»، مدير عام صندوق النقد الدولى.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن «جورجييفا» أكدت سعى الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر، لإبراز شراكتهما البناءة، أخذًا فى الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، وأشادت بالجهود الحكومية المكثفة فى هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يظهره الاقتصاد المصرى من قدرة على الصمود فى وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.

وتحت عنوان "مدبولى: التزام مصرى بدعم الشعب الفلسطينى"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر كانت وستظل داعمًا قويًا ومساندًا راسخًا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التى تساندها الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولى.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور مدبولى شدد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، أمس، عقب أول مباحثات رسمية فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التزام مصر الكامل بنهجها التاريخى فى تكريس جهودها على جميع الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطينى، والعمل على تحقيق التهدئة فى الأراضى المحتلة، وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار مدبولى إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية فقد تطرقت المباحثات الموسعة بين مصر وفلسطين إلى العديد من موضوعات التعاون المنبثقة عن التوافقات التى تمت خلال المباحثات التى جرت بين الأشقاء فى الوفد الفلسطينى ونظرائهم المصريين، خاصة فيما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجارى، وتعزيز نفاذ السلع من المنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية، فضلا عن التعاون فى المجالات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والربط الكهربائى، وفى العديد من المجالات الأخرى.

من جهته، نقل رئيس الوزراء الفلسطينى تحيات وتقدير رئيس فلسطين، محمود عباس (أبو مازن)، إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم.. وأشار إلى أن مصر تعد شريكًا أساسيًا فى الرؤية السياسية، المتمثلة فى حل الدولتين، والحفاظ على الشرعية الفلسطينية، بما يعزز حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وقدم الشكر للدولة المصرية على المجهودات المبذولة، لرفع المعاناة عن أهل فلسطين، معربا عن سعادته بالوثائق التى تم توقيعها، وما تم من جولة مباحثات ضمت الوزراء من الجانبين فى مختلف المجالات، موجهًا الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء الحكومة لزيارة فلسطين.

وشهد د. مدبولى وأشتية توقيع عدد من الوثائق بين البلدين: الأولى بروتوكول تعاون فى المجال الزراعى بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الزراعة الفلسطينية. أما الثانية فهى بروتوكول مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزيـر الخارجية سامح شكرى أكد متابعة مصر بقلق بالغ للأوضاع فى الأراضـى الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصاعد فى وتيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطينى، بالتزامن مع توالى اقتحام المـدن الفلسطينية واستمرار الإجـراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلى، ومن بينها استئناف الأنشطة الاستيطانية بالمخالفة لقواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.

وصـرح السفير أحمد أبـو زيـد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكرى استعرض مع ريان المالكى وزير خارجية فلسطين ما تقوم به مصر من جهود لدعم القضية الفلسطينية فى مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية، بما فى ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسى الأخير والمشاركة فى الاجتماع الــوزارى لصيغة ميونخ منتصف الشهر الجارى، وذلـك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجـواء لإعادة تحريك عملية السلام.

وأشار أبـو زيـد إلـى أن المالكى أطلع شكرى على تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة وما يعانى منه أبـنـاء الشعب الفلسطينى مـن ممارسات وانتهاكات تحت وطأة الاحتلال، معربًا عن تقدير فلسطين البالغ للدور المصرى التاريخى والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لتلبية تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب المالكى عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مـع نظيره المـصـرى خــلال المرحلة القادمة من أجـل تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتهدئة الأوضاع على الأرض بعيدًا عن سياسة العنف والإجراءات الأحادية الإسرائيلية القائمة.

وتحت عنوان "أبو الغيط: تعزيز التحركات العربية لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحث مع محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطنى والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة أخر التطورات على الساحة الفلسطينية وذلك فى إطار زيارة يقوم بها إلى مصر.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول سبل متابعة مخرجات قمة جدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبخاصة على الصعيد الدبلوماسى، بما فى ذلك تعزيز الجهد العربى لنيل المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وتحت عنوان "البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء فلسطين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل أمس د. محمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين والوفد المرافق له فى المقر البابوى.

وأضافت الصحيفة أن أشتية أعرب عن سعادته بزيارته الحالية لمصر التى تأتى فى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وقال لقداسة البابا: "نقدر موقف قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الدفاع عن حق فلسطين، أنتم ورجال الدين سيوف الحق وأتينا اليوم لنشكركم على موقفكم الكريم وصلواتكم المرفوعة إلى الله من أجلنا".

وأكد البابا على أن القضية الأولى لدينا فى مصر هى قضية فلسطين، ودولة فلسطين لها مكانة خاصة فى قلوب كافة المصريين ونصلى دوما من أجلكم ومن أجل المحن التى تتعرضون لها.. واستفسر البابا من ضيفه عن الحياة اليومية فى الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث المدارس والجامعات والأشغال، وعن الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة المحتلة. وأجابه المسؤول الفلسطينى بأنه توجد صعوبات فى هذه الأمور وكذلك فى التنقل والخروج والتعايش وذلك بسبب الحواجز التى يفتحها الإسرائيليون دون قواعد منتظمة.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المشاركين بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى توافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب بناء على توجيه من رئيس الجمهورية.

وأكدت الصحيفة أن المشاركين خلال الجلسة الاستثنائية التى عقدت أمس أبدوا عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه وأن يكون المجلس مسؤولا عن البحث العلمى إلى جانب التعليم والتدريب وأن يضع استراتيجية واحدة لا تتغير بتغير الوزراء وألا يقتصر التعليم على الخبراء فقط بجانب التخطيط الاستراتيجى لمشروع تربوى وطنى يكون حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية.

وتحت عنوان "رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى رعد – 33"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (رعد - 33) والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية ألقى كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الغربية العسكرية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها، مؤكدا حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لحماية الاتجاه الاستراتيجى الغربى للدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمشاركة مختلف الأسلحة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال ومهارات ميدانية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات لتنفيذ المهام القتالية والنيرانية وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها بدقة وكفاءة عالية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه تبدأ اليوم تكثيف المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بما يتراوح بين 10 % و30 % مقارنة بالأسواق فى 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكى، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأضافت الصحيفة أنه يتم طرح 20 ألف طن سلع يوميا وزيادتها تدريجيا خلال الأيام القادمة مع قرب حلول عيد الأضحى، كما يبدأ تكثيف المعروض من اللحوم لتوفير احتياجات المواطنين.. مشيرة إلى أن اللحوم السودانية الطازجة تعرض بسعر 195 جنيها للكيلو ولحوم البتلو المجمد بسعر 140 جنيها والضأن بسعر 180 جنيها والكبدة بسعر 195 جنيها.