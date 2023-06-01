انت الان تتابع خبر موعد إجازة عيد الأضحى 2023.. مفاجأة لكل الموظفين في شهر يونيو هترتاحوا كتير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة عدد أيام الإجازات الرسمية في يونيو الجاري وأيضاً موعد إجازة عيد الأضحى 2023، وهي من أبرز الكلمات التي تصدرت مؤشر بحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وفيها الكثير من الأعياد والمناسبات التي يحتفل بها الجميع.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بشكل رسمي عن موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعام الهجري 1444، وأعلن أن يوم الثلاثاء 27 يونيو هو الواقفة، ويوم الأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر الإجازة إلى يوم السبت 1 يوليو 2023.