انت الان تتابع خبر موعد إجازة عيد الأضحى 2023.. مفاجأة لكل الموظفين في شهر يونيو هترتاحوا كتير والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة عدد أيام الإجازات الرسمية في يونيو الجاري وأيضاً موعد إجازة عيد الأضحى 2023، وهي من أبرز الكلمات التي تصدرت مؤشر بحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وفيها الكثير من الأعياد والمناسبات التي يحتفل بها الجميع.
موعد إجازة عيد الأضحى 2023وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بشكل رسمي عن موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعام الهجري 1444، وأعلن أن يوم الثلاثاء 27 يونيو هو الواقفة، ويوم الأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر الإجازة إلى يوم السبت 1 يوليو 2023.
اجازات رسمية في يونيو 2023 للموظفين
- يوم الجمعة الموافق 2 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم السبت الموافق 3 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم الجمعة الموافق 9 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم السبت الموافق 10 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم الجمعة الموافق 16 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم السبت الموافق 17 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم الجمعة الموافق 23 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم السبت الموافق 24 يونيو (عطلة أسبوعية)
- يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو ( وقفة عرفات)
- 10 اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو (أول أيام عيد الأضحى)
- يوم الخميس الموافق 29 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى)
- يوم الجمعة الموافق 30 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى)
- يوم السبت الموافق 1 يوليو (رابع أيام عيد الأضحى)
- يوم الأحد الموافق 2 يونيو (إجازة رسمية بدلًا من يوم 30 يونيو)