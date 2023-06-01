الأحوال المدنية تستجيب لـ التماس التضامن باستخراج بطاقات لنزلاء دار رعاية

جدة - نرمين السيد - ويقوم قطاع الأحوال المدنية، بإيفاد القوافل المُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة خدمات القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة".

وفى ضوء التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية، قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لمحافظة "الغربية" للاستجابة للالتماس المُقدم من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرًا للوقت والجهد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.