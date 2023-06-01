جدة - نرمين السيد - ويقوم قطاع الأحوال المدنية، بإيفاد القوافل المُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة خدمات القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة".
وفى ضوء التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية، قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لمحافظة "الغربية" للاستجابة للالتماس المُقدم من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرًا للوقت والجهد.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحوال المدنية تستجيب لـ التماس التضامن باستخراج بطاقات لنزلاء دار رعاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.