ضبط المتهم بالتعدي على المواطنين بالضرب باستخدام سوط والتحرش بالفتيات بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 11:30 صباحاً - رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على المواطنين بالضرب مستخدماً "سوط" والتحرش بالفتيات بمحافظة الدقهلية.
بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه ( عامل خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.