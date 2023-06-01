ضبط المتهم بالتعدي على المواطنين بالضرب باستخدام سوط والتحرش بالفتيات بالدقهلية

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه ( عامل خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 11:30 صباحاً - رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على المواطنين بالضرب مستخدماً "سوط" والتحرش بالفتيات بمحافظة الدقهلية.

محمد يوسف

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