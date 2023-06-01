الجيزة.. غلق كلى لشارع الأهرام أمام شارع سيد أبو الخير وحتى أحمد لطفى السيد

جدة - نرمين السيد -

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية..

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة، وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يمينًا بشارع سيد أبو الخير، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يسارًا بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يسارًا بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولًا لشارع الأهرام.