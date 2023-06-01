ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: https://www.gizaedu.net/result/3.aspx واعتمد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى 2022/2023 "الدور الأول"، الأربعاء، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 85.17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة. وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91.67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 %. أما أوائل الطلاب، فبلغ عددهم 255 طالبا وطالبة حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية المقدرة بـ280 درجة.

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