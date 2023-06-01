جدة - نرمين السيد - قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الإدارات التعليمية بالمحافظة، تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 4 يونيو، تلقى طلبات التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (الدور الاول) ولمدة 15 يوما من إعلان النتيجة.





وأوضح سلومة أنه على الطالب الذى يريد التظلم على نتيجته فى مادة أو أكثر التوجه للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته، برسم قدره 35 جنيها للمادة. واعتمد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى 2022/2023 " الدور الأول"، الأربعاء، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 85.17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189,318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159,726 طالبا وطالبة. وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91.67%، كما جاءت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 %. أما أوائل الطلاب، فبلغ عددهم 255 طالبا وطالبة حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية المقدرة بـ280 درجة. وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2022/2023، عبر موقعها الإلكترونى على الإنترنت. ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: https://www.gizaedu.net/result/3.aspx

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحد بدء قبول التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة (رابط) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.