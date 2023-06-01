فيلم "حرب الاستنزاف".. على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 12:30 مساءً - أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" في يونيو/ حزيران الجاري، ويوثق الفيلم تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو/ حزيران 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو في غضون أيام قليلة، بالموازاة مع عملية إعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة، كذلك يوثق الفيلم لعدد من البطولات والمعارك التي خاضها الجنود المصريون بطول الجبهة ضد العدو.

وينقسم فيلم "حرب الاستنزاف" إلى جزأين؛ يبدأ الجزء الأول من معركة "رأس العش"، كبداية لمرحلة الصمود، وصولًا إلى مرحلة الدفاع النشط، فيما يبدأ الجزء الثاني من معارك المدفعية المصرية على الجبهة، وعملية الثأر للشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، وصولًا إلى المرحلة الثالثة من الاستنزاف، تحت اسم "الردع"، ثم قبول مبادرة روجرز الثانية عام 1970، تأهبًا لحرب أكتوبر المجيدة.

وكانت قناة الوثائقية أعلنت بث ومضات وثائقية باسم "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان" تُعرض على مدار اليوم، بدءًا من اليوم 1 يونيو 2023 حتى الثالث من الشهر نفسه، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية، في 30 يونيو؛ تذكيرًا- لا سيّما للأجيال الجديدة- بما دار في تلك الحقبة، وذلك حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.