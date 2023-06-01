نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023 (رابط مباشر)

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالى:

http://sohagnatiga.somee.com/?fbclid=IwAR2C8MAYHQCDr9WO0sa4x1cM2HDf5lTheIcKKA6HsZIvOllxUO6nxKymvoo

واعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2023 بنسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة، حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 68 ألف 582 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%، مشيرا إلى أن إدارة دار السلام حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%، فيما جائت إدارة أخميم فى المركز الثانى بنسبة نجاح 73.89% وإدارة جهينة فى المركز الثالث 71.95%.

ووجه "الفقى" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.