«صنع فى مصر».. توقيع عقد تأثيث مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - حضر التوقيع المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

فى هذا الصدد، أكد اللواء مختار عبد اللطيف، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدا بمجهودات وزارة التخطيط فى تعزيز خطط التنمية والاستثمار بالدولة، وتعاونها الوثيق مع العربية للتصنيع فى العديد من ملفات التعاون لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار "صنع فى مصر".

وأضاف، أن الهيئة العربية للتصنيع تشرفت بتكليفها من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتأثيث وفرش الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بهذا المشروع القومى الطموح الذى يستهدف الوصول إلى تحقيق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، ويساهم فى تحقيق الأهداف التنموية تناسب رؤية مصر 2030، مؤكدا أهمية ما يحمله هذا المشروع من فرص استثمارية لجميع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية فى كل المجالات، فضلا عن إتاحة فرص عمل للشباب فى كافة التخصصات.

وحول جوانب العقد الذى تم توقيعه بمقر وزارة التخطيط،أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم الإتفاق أن يتولى مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، تنفيذ أعمال الفرش والأثاث للمبنى الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لرؤية عصرية تناسب أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة، مشيدا بالتعاون الوثيق والبناء مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية فى هذا الملف، حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتأثيث مبانى الوزارات والهيئات بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله الثلاث.

وفى سياق متصل، أوضح مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع حرصت منذ البداية على تشكيل تحالف وطنى تقوده بنجاح مع عدد من كبرى شركات الأثاث الوطنية لتأثيث وفرش الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتوقيتات محددة للإسراع بمعدلات التنفيذ قبل انتقال الأجهزة الحكومية بشكل كامل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ تأثيث وفرش الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال منتجات مكتبية صناعة مصرية، لافتا إلى أنه ووفقا للتوقيتات الزمنية للتسليم، تم الإنتهاء من تنفيذ ثلاث مراحل للتأثيث بأحدث أنواع الأثاث المكتبى الذى يتميز بالحداثة والجودة والذوق العام وتلبية كافة الإحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاتفاق يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بانتقال الحكومة المصرية بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية – فى إطار الجمهورية الجديدة - بأن يكون يوم 15 يونيو الحالى موعدا نهائيا لتواجد جميع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن التوقيع يأتى كنتاج تعاون مثمر بين أجهزة الدولة ممثلة فى مجلس النواب والهيئة العربية للتصنيع ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت السعيد، أهمية التحديث الشامل للجهاز الإدارى المصرى، على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسى، وانتقاء أكفأ العناصر فى جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا، فى إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة، بما يحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكانى، ولكنه انتقال فى الفكر والأداء، فالتغيير سيكون فى طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، مشيرة إلى جهود الحكومة فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكن أكثر كفاءة من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفى الجهاز الإدارى لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها بما يساهم فى تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

كما أشارت "السعيد" إلى أن مجلس النواب من أعرق المؤسسات البرلمانية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع المبذولة فى هذا الشأن سواء من ناحية توطين الإنتاج داخل الهيئة، أو ما يتم بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم تنسيق كل مكاتب الحى الحكومى فى الوزارات والجهات المختلفة من خلال توحيد المكاتب على مستوى جميع الوزارات، حيث تم فرش جميع جهات الحى الحكومى لنحو 120جهة حكومية، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالصوتيات والمرئيات بالحى الحكومى.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، مؤكدة أن هناك توجه لزيادة الخدمات المختلفة التى يحتاجها المواطن المصرى لتكن بشكل أكثر كفاءة وسرعة، لافتة إلى إنشاء مركز خدمات مصر الذى يقدم كافة الخدمات للمواطن المصرى وهى خدمات متكاملة تتم بشكل سريع، بالإضافة إلى الفصل التام بين مقدم وطالب الخدمة، مؤكدة أن كل تلك الخدمات تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 من خلال تقديم المؤسسات المختلفة كافة الخدمات للمواطن بشكل يحقق رضاه عن تلك الخدمات.

وبدوره، أعرب المستشار أحمد مناع، عن خالص شكره للجهود المبذولة فى تنفيذ تأثيث مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يتناسب مع الأصالة والعراقة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبما يعكس التاريخ البرلمانى فى مصر.

كما حضر التوقيع من وزارة التخطيط المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمى، وطارق عبد الخالق، مستشار الوزيرة للموارد البشرية، والعميد باسم شعير، رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء أسامة ماضى، الأمين العام للوزارة، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانونى، والدكتور محمد المغربى، رئيس قطاع التنمية البشرية، وطارق صادق، مدير عام الشئون الإدارية بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والسادة المستشارين بمجلس النواب.