تفاصيل استعدادات المنطقة الأزهرية بشمال سيناء لامتحانات الشهادة الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 01:28 مساءً - أعلنت لمنطقة الأزهرية بشمال سيناء اليوم ، الخميس ، إنهاء استعدادها لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء يوم السبت القادم .

وقال محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب خلال اجتماعه مع رؤساء مراكز الاسئلة ورؤساء اللجان ومساعديهم أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لبدء مارثون الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.

و أكد عبدالعظيم أن من حق الطالب توفير المناخ المناسب أثناء أداء الامتحانات وتوفير الخدمات الطبية والأمنية حتى يؤدى امتحانه بشكل جيد

وأشار مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إلى أن كافة الاستراحات جاهزة ومجهزة بكافة الإمكانيات لراحة السادة أعضاء اللجان ومعاونيهم ومؤمنة أيضا بشكل كامل.

ولفت الى أن غرفة العمليات بالمنطقة تم تفعيلها وتجهيزها لتلقى كافة المشكلات والعمل على حلها وأنها على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم.

ومن جانبه أكد ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات أنه تم تسليم الاسئلة لمراكز الاسئلة المختلفة وتم تأمينها وتوفير الحراسات الخاصة بها ، وأفاد أيضا أن عدد اللجان 7 لجان على مستوى المحافظة وعدد طلاب القسم الادبى 350 طالب وطالبة وعدد طلاب القسم العلمى 240 طالب وطالبة وسيؤدون الامتحانات بدء من يوم السبت القادم.