ملتقى توظيف يوفر 4 آلاف فرصة عمل لشباب الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عن انطلاق ملتقى التوظيف للشباب ،بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بجوار التجنيد بالزقازيق، بمشاركة أكثر من 40 شركة، يوفر 4000 فرصة عمل، وذلك فى إطار برنامج "فرصة" الذى ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب فى مصر "بالتعاون بين وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.





أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عن انطلاق ملتقى التوظيف للشباب ،بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بجوار التجنيد بالزقازيق، بمشاركة أكثر من 40 شركة، يوفر 4000 فرصة عمل، وذلك فى إطار برنامج "فرصة" الذى ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب فى مصر "بالتعاون بين وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة فى تصريحات صحفية حول الملتقى أنه هناك علاقة وطيدة وتعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة فى العديد من البرامج والمشاريع، والتى من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة ، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوى الهمم ، وفى هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب فى المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوى الهمم لاستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون ، مما يسهم بفعالية فى خفض معدلات البطالة ودفع الإقتصاد.

وفى نفس السياق قدم الوزير نصيحة للشباب المصرى بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كافة مبادرات الدولة التى تُشجع على العمل الحر، كما انه جارى العمل مع المنظمة على إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل،وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملى فى القضاء على البطالة، موضحاً وضع كافة امكانيات "الوزارة" بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى "الجمهورية الجديدة"، منوها إلى أهمية تلك "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التى تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.