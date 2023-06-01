الرئيس السيسى يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع السيد الرئيس فى هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، التى تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء، وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.

كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، خاصة فى توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد.

واطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لاسيما المملكة العربية السعودية، وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا.

وذكر المتحدث الرسمى، أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التى تحققت فى هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.