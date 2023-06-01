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عاصفة ترابية شديدة تضرب عدة طرق ومناطق بالجمهورية (صور)

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أحمد حماد أحمد صلاح اسلام الجوهرى محمود شوقى عادل عيسى 2023-06-01 15:13 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا «دوت الخليج»، عاصفة ترابية على عدة طرق ومناطق ومنها طريق الواحات، والمتجه نحو مدينة السادس من أكتوبر وطريق سقارة والمريوطية.

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

وضربت العاصفة الترابية المناطق، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة والمحافظات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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