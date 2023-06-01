عاصفة ترابية شديدة تضرب عدة طرق ومناطق بالجمهورية (صور)

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا «دوت الخليج»، عاصفة ترابية على عدة طرق ومناطق ومنها طريق الواحات، والمتجه نحو مدينة السادس من أكتوبر وطريق سقارة والمريوطية.



جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا «دوت الخليج»، عاصفة ترابية على عدة طرق ومناطق ومنها طريق الواحات، والمتجه نحو مدينة السادس من أكتوبر وطريق سقارة والمريوطية. وضربت العاصفة الترابية المناطق، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة والمحافظات.

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