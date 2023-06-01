تحذير.. بيان مهم من وزارة البيئة بشأن جودة الهواء فى ظل التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال يومى الخميس والجمعة الموافقين 1-2 يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية.





وأوضحت وزيرة البيئة، أنه الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية. وتهيب بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة. وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

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