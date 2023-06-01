تحويلات مرورية لاستكمال مشروع محطة مترو أنفاق الخط الرابع

جدة - نرمين السيد - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ استكمال أعمال محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام (المرحلة الثانية)، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام (تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية).





ويأتى ذلك من أجل تسليم موقع محطة مترو أنفاق المساحة، إبتداءً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 حتى انتهاء فترة الأعمال.

هذا الإجراء يستلزم مجموعة من التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة، وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبو الخير واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين، ثم الدخول يساراً بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد، ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.