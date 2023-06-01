انطلاق معرض الصناعات المصرية بسلطنة عمان تحت رعاية رئيس الوزراء (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلق بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الدولية فى العاصمة العمانية مسقط معرض الأهرام للصناعات المصرية والذى يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حيث تشارك وزارة التضامن الاجتماعى بجناح خاص لعرض منتجات معرض "ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية".





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن المشاركة فى المعرض العمانى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكثيف جهود التعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة وفى جميع القطاعات خاصة القطاع التجارى فى مجال المنتجات اليدوية والحرفية، لتعظيم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مع كافة الدول، ولتمكين الأسر المنتجة وقطاع التعاونيات فى مصر.

وأضافت أن المعرض يأتى فى إطار تفعيل نتائج زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر يوم الأحد الموافق 21 مايو، والتى فتحت آفاقًا جديدة فى علاقات البلدين الشقيقين.

وقد أفادت القباج أن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى بمعرض "سلطنة عمان" تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتحفيز تسويق المنتجات الحرفية والتراثية خارج مصر من خلال التوسع فى المعارض المحلية والإقليمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى أن المشاركة فى المعرض بعمان تأتى استكمالا للنجاحات التى حققها معرض بيت العرب الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك والذى أظهر مدى الترابط بين مصر وأشقائها العرب.

وأكدت صابرين أن الروح العربية الأصيلة والرغبة فى التعاون بين شعوبنا العربية ما تزال حاضرة بقوة فى كل حدث أو لقاء يجمعنا بالأشقاء العرب، وأن الوزارة تبحث فى الوقت الحالى التوسع فى إقامة معارض ديارنا فى الدول العربية والأفريقية.

وتشارك وزارة التضامن فى معرض عمان بمنتجات تراثية متنوعة، مثل مشغولات النحاس والفضة، ومنتجات الخوص، والجلود، والكليم والسجاد، والملابس والاكسسوار، والديكور المنزلى والادوات المنزلية، والمفروشات والمنسوجات، واللوحات الزيتية والديكوباج.

الجدير بالذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين وتستمر أعماله حتى 3 يونيو 2023، ويقام بالتزامن معه معرض للصناعات العمانية.