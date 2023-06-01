لمدة 15 يوما.. موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الميدرية، أن تقديم التظلمات يكون بالإدارات التعليمية التابع لها المدارسة.

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت المقبل.

وأضاف أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة، اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، بإدخال رقم الجلوس على هذا الرابط من هنا

واعتمد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء، بنسبة نجاح 85.1%.