جدة - نرمين السيد - افتتح الفريق محمـــود عبد الجــــــــواد قائد القوات الجوية، مركز النسور لذوى الهمم (زايد الطبى) بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته لتقديم خدمة طبية متميزة لهم، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولى وزارة التضامن الاجتماعى.





وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل المجتمعى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأبناء الوطن من ذوى الهمم "قادرون باختلاف". وتضمنت أعمال التطوير عدد من الأقسام الطبية والعلاجية التى تعمل على تنمية ورعاية ذوى الهمم بالنظم الطبية والسلوكية الحديثة والتى يأتى على رأسها عيادات الأطفال والأسنان وعلاج السمنة والعلاج الطبيعى بالكهرباء والعيادة النفسية وقسم العلاج المائى المتطور، كما تم افتتاح قسم التحفيز الحسى الحركى بهدف مساعدة الأطفال لتخطى الاضطرابات الحسية والذى روعى أن يكون تجهيزها وفقاً لأفضل النظم الطبية العالمية المتخصصة فى ذلك المجال. وفى سياق متصل وقعت القوات الجوية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تعظيم أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات الفنية والعلمية فى مجال تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة من خلال تنفيذ أحدث البرامج العلاجية، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات المهنية وورش العمل والمؤتمرات التى تحقق الارتقاء بالمستوى العلمى للكوادر العاملة فى هذا المجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الجوية تفتتح أعمال تطوير مركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكولا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.