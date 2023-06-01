محمد موسى رئيسا لمصر للطيران للخطوط الجوية

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، لحين انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.





وذلك خلفا للطيار إيهاب الطحطاوى الذى وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التى قضاها رئيسا للشركة، وكان الطيار محمد موسى يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قبل توليه المنصب الجديد.

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