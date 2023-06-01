"حياة كريمة" تتحدى شبح الثانوية العامة بمبادرة "تقدر فى 10 أيام" (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 04:32 مساءً - فى لفتة غير مسبوقة أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة تحت عنوان "تقدر فى 10 أيام" موجهة لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمى والمعنوى للطلاب قبل الامتحانات النهائية التى ستبدأ فى شهر يونيو.

تتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث علمى علوم وعلمى رياضيات وأدبى للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تقدم المبادرة إرشادات للطلاب حول كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها علاوةً على الوقوف إلى جانب أسر الطلاب ودعمهم.

المبادرة الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتأتى إيمانا من المؤسسة بأهمية دورها المجتمعى تجاه جميع الفئات المستهدفة وخاصة الشباب واستكمالاً لدورها فى محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

وتسعى مؤسسة "حياة كريمة" لتوفير التدريب العملى للطلاب والخريجين لمساعدتهم فى معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.