تعاون بين التضامن ومحافظة أسوان لإنشاء سوق تجزئة فى كوم أمبو

جدة - نرمين السيد - اتفقت وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة أسوان على إنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة، لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد، مزود بأحدث أجهزة الحماية المدنية، وذلك فى جهود مكثفة لمنع المحال و"الباكيات" التى تقام بشكل مكثف أو عشوائى ما يزيد من نسبة المخاطر وتكرار حوادث الحريق.





يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على دعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمى للتمتع بكل مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، وبعد توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بدفع التعويضات للعمال المضارين من الحريق الهائل الذى طال عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتقديم سبل تأمين تلك العمالة على المد الطويل.

كما اتفق الطرفات على أن تمول هذه المبادرة مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة أسوان، وتخصص المحلات للمضارين وغيرهم من أصحاب المحال النشطين، بشرط عدم عودتهم إلى الأماكن الخطرة وغير المؤمنة.

ويهدف إنشاء السوق إلى تفريغ مدينة كوم أمبو من المحلات العشوائية وغير المنظمة وغير المؤمنة والتى تؤول إلى الباعة الجائلين، ما يتسبب فى اختناقات مرورية وزيادة مخاطر الحوادث بكل أنواعها.

يذكر أن مدينة كوم أمبو تعتبر من أكبر المراكز التجارية والزراعية والصناعية بالمحافظة، لا سيما شارع بورسعيد، والشوارع المتفرعة منه.

وحرصا من كل من وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسوان على إعلاء مصالح العاملين وتيسير تمكينهم الاقتصادى، اتفق الطرفان، على توفير أنظمة التأمين على المنشآت والعمالة غير المنتظمة من خلال التعاقد مع إحدى شركات التأمين، بهدف توفير أفضل سبل الحماية للعمالة غير المنتظمة.

كما وجه محافظ أسوان بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مجمعين لمواقف السيرفيس والسويقات، حيث يتم إنشاؤهما فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، ويضم أحد المجمعين موقف لسيارات السرفيس والمحلات التجارية بروؤف، والمقام على مساحة 16،800م2 ويستوعب 232 سيارة ميكروباص، وذلك بجانب منطقة للخدمات تشمل 19 محل تجارى وكافتيريا ومسجد و4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى.

أما المجمع الآخر، بالمخطط أن يضم موقف الكفور للسيرفيس والسويقات على مساحة 12،600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 17 محل تجارى وكافتيريا ومكتب إدارى.

وكان قد اندلع بالأمس حريق بشكل مفاجئ بأحد المحال وانتقل إلى 18 محل آخر و5 وحدات سكنية بعمارة مجاورة، ويحسب لوحدات الإطفاء التدخل السريع بثمانى سيارات فى وقت قياسى ما أسهم فى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وعلى الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع محافظ أسوان بصرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند الإغاثة، ثم قامت بمضاعفة المبلغ إلى 40 ألف جنيه لكل أسرة تضررت من الحريق، وذلك مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى.