من بيت لحم إلى درنكة.. محطات العائلة المقدسة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذلك اليوم من كل عام باعتباره عيدًا لدخول العائلة المقدسة أرض مصر، ويعد عيد دخول السيد المسيح أرض مصر أحد الأعياد السيدية الصغرى فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

رحلة العائلة المقدسة

كانت المسارات أو المحطات التى مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها فى مصر تتضمن العديد من الأماكن، وذلك هروبًا من بطش هيرودس الذى اضطهد المسيحية وأراد أن يقتل السيد المسيح عيسى عليه السلام.

تحرك السيد المسيح وأمه مريم العذراء ومعهما يوسف النجار من بيت لحم والناصرة فى الخليل أرض فلسطين تجاه مصر، وكانت الرحلة المقدسة على النحو التالى:

الفرما

سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى محمية الزرانيق الفلوسيات غرب العريش بـ37 كم.

تل باسطا

توجد بالقرب من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأساء أهل المدينة معلاملتهم فتركوها ومضوا.

منيه السرد.. مسطرد

المكان الذى استحم به الطفل يسوع، وتُسمى المحمة أى مكان الاستحمام وسُميت كذلك لأن "العذراء مريم" حممت هناك السيد المسيح وغسلت ملابسه.

مدينة بلبيس.. محافظة الشرقية

واستظلت العائلة المقدسة عند شجرة، عرفت باسم شجرة العذراء مريم.

مدينة سمنود

تقع على ضفاف نهر النيل على فرع دمياط على بُعد خمسة كيلو مترات من ميدنة المحلة الكبرى، وخمسة عشر كيلومترًا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

استقبلهم شعبها بالترحيب وأقامت العائلة فيها أسبوعين فباركهم المسيح.

مدينة خاست.. سخا الحالية

توجد بمحافظة كفر الشيخ، وصلت إليها العائلة المقدسة عن طريق النيل وهو المكان الذى نبع منه الماء وارتوت منه العائلة المقدسة.

وادى شيهات.. معروف حاليا بوادى النطرون

يوجد بالصحراء الغربية ويضم عدة أديرة تشمل دير القديس أبو مقار، دير الأنبا بيشوى، دير السيريان، دير البراموس.

عين شمس والمطرية

عبرت العائلة مرة أخرى النيل للذهاب إلى المطرية، وعين شمس، وكانت توجد فى هذا المكان شجرة، استظلوا بها من حر الشمس، وتعرف حتى يومنا هذا باسم شجرة مريم، وكثير من المصريين يزورونها حتى الآن.

مصر القديمة

وفيها يوجد العديد من الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة، وتحولت فيما بعد إلى كنائس، ولم تظل العائلة فيها طويلا.

المعادى

ولقد سميت المعادى لأن العائلة المقدسة مرت بها، أى عبرت منها، ومازال السلم الذى نزلت عليه العائلة المقدسة إلى النيل موجودًا.

بدرشين "منف"

توجد بمحافظة الجيزة وعبرت العائلة المقدسة النيل للوصول إلى منف وهى الآن "ميت رهينة".

البهنسا

توجد بمحافظة المنيا إستقرت فيها العائلو المقدسة أربعة أيام بعد أن غادرت دير الجرنوس.

سمالوط.. جبل الطير

تابعة لمحافظة المنيا، ويوجد بالمنطقة شجرة يطلق عليها إسم شجرة العابد تقع على مسافة 2كم جنوب جبل الطير ويقال أن هذه الشجرة سجدت للسيد المسيح.

الأشمونين

وصلتها العائلة المقدسة بعد عبورها إلى الناحية الغربية وباركت العائلة المقدسة الأهالى.

قرية ديروط

توجد بمحافظة أسيوط وأقامت العائلة بها عدة أيام ثم توجهت إلى القوصيه ومرت بقرية "مير".

جبل قسقام.. القوصية

تابعة لمحافظة أسيوط وبها دير "المحرق" وطردهم أهلها.

مير.. غرب القوصية

توجد غرب أسيوط وهربت العائلة من أهالى قرية قسقام وأكرمهم أهلها وباركهم المسيح.

دير المحرق

يعتبر من أهم المحطات التى أستقرت بها العائلة المقدسة وقضت العائلة فى هذا المكان 6 أشهر و10 أيام.

جبل أسيوط حيث يوجد "دير درنكة"

توجد مغارة قديمة منحوتة فى الجبل أقامت فيها العائلة، ويعتبر دير درنكة هو آخر المحطات التى لجأ إليها العائلة المقدسة فى رحلتها فى مصر.