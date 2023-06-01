وزير الطيران: ندعم جهود الدول الإفريقية لتطبيق أفضل ممارسات النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى ختام جلسات ورشة العمل التصديقية لمنظمة الكوميسا والتى استضافتها مصر على مدى الثلاثة أيام الماضية، أنه فى ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز أواصر الترابط والتعاون مع جميع دول القارة الإفريقية، تحرص وزارة الطيران المدنى على تدعيم جهود التعاون المشترك والتوسع فى فتح آفاق جديده وأكثر فاعلية مع جميع الأشقاء الأفارقة فى مختلف أنشطة النقل الجوى وبخاصة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أهمية عقد جلسات عمل مشتركة بين الدول الأعضاء فى الكوميسا والتى تهدف إلى المساهمة فى تطوير صناعة النقل الجوى الإفريقى، وكذلك تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لدول القارة السمراء، ما يحسن كفاءة الملاحة الجوية من خلال إدارة عمليات المجال الجوى كونها أحد عوامل التمكين الأساسية للتفعيل الناجح لسوق النقل الجوى الإفريقى الموحد والأجندة الأفريقية 2063.

وتمنى وزير الطيران، لجميع المشاركين من الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين فى مجال الطيران الخروج بإسهامات فعالة وتوصيات مثمرة من شأنها تيسير إعداد الإطار المؤسسى الإقليمى لنشر أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية الإقليمية القابلة للتشغيل البينى.

من جانبه، قدم مدير عام النقل الجوى ورئيس الوفد المشارك فى الكوميسا، أديكينى أولوينجى، الشكر والتقدير للدولة المصرية على جهودها الكبيرة خلال استضافة رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة الكوميسا وكل التسهيلات والترتيبات الخاصة بوصول وفود الدول الأعضاء.

كما أعرب أديكينى، عن خالص شكره وتقديره لوزارة الطيران المدنى على التنظيم والاعداد الجيد والمتميز خلال فترة استضافة ورشة العمل، والذى ظهر بالشكل الذى يليق باسم ومكانة مصر الريادية فى مجال صناعة النقل الجوى وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح فاعليات ورشة العمل.

وأشاد بما شاهده الوفد من طفرة كبيرة وإمكانيات متقدمة فى جميع أنشطة الطيران المدنى المصرى، مضيفا أنه تم الاتفاق على قيام المنظمة بالتواصل مع كل أقاليم ومنظمات القارة الإفريقية للاستفادة من تجاربهم فى وضع الإطار العام للمشروع.

يذكر أن الجلسات تناولت التى عقدت على مدى الثلاث أيام الماضية تعزيز الإطار المؤسسى الإقليمى المقترح والمبادئ التوجيهية للسياسات، من أجل تنفيذها داخل إقليم الشرق الأفريقى والجنوب الإفريقى والمحيط الهندى وسبل تنفيذ آلية تعاون إقليمى فعالة والمبادرات الإقليمية الجارية، بشأن مشروع المجال الجوى العلوى المتجانس والإطار المؤسسى.

واستعرض الحضور، الأسس الواجب تنفيذها من قبل الدول الأعضاء لتحقيق نظام التشغيل البينى العالمى عن طريق تنفيذ معدلات الأداء الرئيسية المتمثلة فى فرص الاستفادة والقدرة والفاعلية لمعايير التكلفة والكفاءة والبيئة والمرونة فى مجال إدارة الحركة الجوية.