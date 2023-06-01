الرعاية الصحية: إطلاق مبادرة «اطمن على ابنك» للفحص الطبى لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رقم (61)، والذى انعقد بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باحترافية وجودة عالمية. كما وافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على إطلاق حملة الكشف الطبى المجانى على طلاب المدارس "اطمن على ابنك" للعام الدراسى 2024/2023 بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه المستهدف من الحملة إجراء الكشوفات على أكثر من 252 ألف طالب بمختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية بالمحافظات الثلاث.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أنه تأتى هذه المبادرات فى إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالصحة العامة للأطفال والنشء المستقبل القادم للبلاد تماشيا مع اهتمامات القيادة السياسية وجهود الدولة فى إطلاق العديد من المبادرات الصحية الرئاسية كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا والتقزم"، وعن الأمراض الوراثية، وضعف السمع لدى حديثى الولادة، بهدف الاطمئنان على صحة الأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأعلن مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، قرب الانتهاء من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، والخاص بالموافقة على نقل تبعية 141 منشأة صحية بمحافظات "الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل الهيئة محل تلك الجهات فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى الانتهاء من عمليات استلام الأصول بـ"الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس"، لافتا إلى الانتهاء من عمليات نقل الأصول بـ"أسوان"، خلال أسبوع من تاريخه، كما وجه السبكى بصرف مكافأة استثنائية للجنة استلام الأصول بالهيئة تقديرا لجهودهم.

وناقش مجلس إدارة الهيئة، الاستعانة بنظام متقدم لحساب تكلفة الخدمات الصحية Health insurance cost يعمل بالذكاء الاصطناعى تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة، مما يضمن الإدارة الجيدة لتكاليف الرعاية الصحية ودقة وكفاءة المطالبات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد دليل خدمات التعامل مع الصم والبكم فى خدمات الأسنان، كما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سانوفى للأدوية لإطلاق تطبيق لرعاية مرضى التهاب الجلد التأتبى (الإكزيما) Atopic Dermatitis يعمل بالذكاء الاصطناعى، ما يساهم فى تحسين تجربة المرضى، والوصول لأعلى معدلات رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل عن الخدمة.

يذكر أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (61)، ضم كلا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وشارك عبر تقنية الزووم، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدنى من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ.

وشارك الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير المكتب الفنى لمساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة مروة موافى، مدير الإدارة الطبية بالإدراة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها.