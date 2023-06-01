انتقال موظفى وزارة العمل للعاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا اليوم الى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحى الحكومى والتى تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.





وقالت الوزارة، فى بيان لها، اليوم، إن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، وأعلنت اللجنة عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذى يعمل بالكروت الذكية، والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى، لكل الموظفين المنتقلين فى إطار تنفيذ خطة التحول الرقمى لكل أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين. وأضافت أنه جار استكمال عمليات الربط الإلكترونى بمنظومة المعلومات الخاصة بكل أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل آداء المهام الموكلة لكل العاملين والادارات وضمان سير العمل على أكمل وجه، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل وكل الخدمات التى تقدمها الوزارة.

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