وزير الصحة يشهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة، من الأكاديمية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب فى تطوير ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشرى، مُشيرًا إلى أن الأكاديمية استطاعت خلق فكر تدريبى متميز ومستدام، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" إلى وضع البرامج التدريبية للمتدربين وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق المستهدف منها، موضحًا أنه من المقرر الاستمرار فى عقد برامج تدريبية دورية خلال الفترات المقبلة للتوسع فى تقديم التدريبات لباقى كوادر الوزارة بما يستهدف الاستثمار فى العنصر البشرى والذى بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحى.

وأضاف "عبدالغفار"، أن البرنامج تضمن التدريب على محاور "المهارات الشخصية، المهارات القيادية والإدارية، إدارة المشروعات، التوعية، إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المالية"، لافتًا إلى أن البرنامج استمر لمدة 26 يوم لتخريج 80 كادر من كوادر وزارة الصحة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير بحث سبل تطوير آليات التعاون الثنائى فيما يخص البرامج المشتركة لتدريب الكوادر بوزارة الصحة، وفقًا لطبيعة العمل والدرجات الوظيفية المختلفة.

كما حرص الوزير على المرور على قاعات المحاضرات المخصصة لتدريب الكوادر، والتحدث للمتدربين والاستماع لما اكتسبوه من مهارات قادرين من خلالها على تطوير ودعم منظومة العمل، لافتًا إلى أهمية وضع آليات لقياس مدى استفادة المتدربين من تلك الدورات وقدرتهم على تطبيقها على أرض الواقع.

ورافق الوزير، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعى، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث.