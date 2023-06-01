الكنيسة تشارك فى اليوم العالمى لمكافحة التبغ (صور)

جدة - نرمين السيد - استضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة مجلس الوزراء، اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك فى اللقاء العلمى الذى أقيم بأحد مراكز عزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التبغ.





واستقبل الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الأنبا ميخائيل الأسقف العام ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والأب القس موسى فتحى سكرتير اللجنة، وأعضاء اللجنة، حيث عرض خلال اللقاء بعض من مجهودات الصندوق وكذلك برامج الوقاية وعلاج الإدمان. وحرص أعضاء اللجنة المجمعية على تفقد مركز "عزيمة" بصفته صرح جديد يقدم خدمة متميزة للمصريين. شارك فى اللقاء مجموعة من الآباء الكهنة والخدام المهتمين بهذا المجال.

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