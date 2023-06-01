التضامن تنفى تقديمها منح ومساعدات مالية غير معلن عنها للمواطنين

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة التضامن الاجتماعى، بشكل قاطع، ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أو موقعها الإلكترونى الرسمى www.moss.gov.eg.





وقالت وزارة التضامن، إنها ليس لها أى علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها. وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين بضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات وزارة التضامن الاجتماعى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال بياناتها الرسمية، التى تنشرها يوميا.

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