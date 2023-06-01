الأرصاد: انكسار حدة عاصفة الأتربة وانخفاض درجات الحرارة بدءًا من السبت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 06:30 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الحالية معروفة في الربيع حيث يشهد الفصل تقلبات جوية، ومنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية يؤدي لكتل هوائية ومعها نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، إلى أن سرعة الرياح تعدت 45 كيلو متر، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة وشهدنا سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن، وأن الاجواء المتقلبة مستمرة غدا الجمعة.

وتابعت: "الأجواء مستمرة لغد الجمعة وسرعة الرياح تصل لـ45 كيلو متر مع انخفاض رؤية وغالبا على مدار اليوم، والذروة في أجواء العاصفة الترابية كانت اليوم وغدا ومع يوم السبت سيكون في انخفاض في درجات الحرارة ومش هيكون في رمال ولا أتربة، وستأتي كتلة هوائية قادمة من البحر".