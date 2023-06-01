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حياة كريمة.. إقبال كبير على مبادرة مراجعة مواد الثانوية العامة (فيديو)

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أحمد جاد 2023-06-01 19:54 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - نظمت مبادرة حياة كريمة مبادرة بعنوان "تقدر فى 10 أيام" والتى تستهدف طلاب الثانوية بمحافظات الجمهورية، عن طريق مراجعة مواد الثانوية العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتستهدف المباردة في الجيزة تقديم الدعم المعنوى والتعليمى للطلاب قبل الامتحانات النهائية.

وقال دكتور مصطفى عبدالمجيد، منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة، إنه يوجد إقبال كبير على المبادرة، وسيتم إضافة قاعات إضافية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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