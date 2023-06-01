حياة كريمة.. إقبال كبير على مبادرة مراجعة مواد الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظمت مبادرة حياة كريمة مبادرة بعنوان "تقدر فى 10 أيام" والتى تستهدف طلاب الثانوية بمحافظات الجمهورية، عن طريق مراجعة مواد الثانوية العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.





وتستهدف المباردة في الجيزة تقديم الدعم المعنوى والتعليمى للطلاب قبل الامتحانات النهائية. وقال دكتور مصطفى عبدالمجيد، منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة، إنه يوجد إقبال كبير على المبادرة، وسيتم إضافة قاعات إضافية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

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