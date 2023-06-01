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جدة - نرمين السيد - أدار الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، وناقشه كلا من دكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، وسعيد عبدالحافظ، المحامى بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والإعلامى محمد مرعى، مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ويدور كتاب "اغتيال الشرق" حول فكرة كيف يتقدم الغرب بقيادة تيار الديمقراطيين فى الولايات المتحدة ثقافيًا واقتصاديًا وعسكريًا، تحركات حلف الناتو، والتحرش بالصين فى مضيق تايوان، والإصرار على دخول أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطى العسكرى، والتعامل مع المعونات العسكرية والاقتصادية للدول النامية على أنها أداة تأديب للأنظمة والحكومات المتمسكة بسيادتها.
"اغتيال الشرق" ليس الإصدار الأول لـ"محمود بسيونى"، الذى صدر له هذا العام أيضًا كتاب "شفرة المرشد" عن الهيئة العامة للكتاب، بخلاف كتاب "المصيدة" الذى صدر عام 2019 عن دار الهلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق حفل توقيع ومناقشة كتاب اغتيال الشرق للكاتب الصحفى محمود بسيونى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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