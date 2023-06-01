صحة الشرقية: ضبط منشأة طبية خاصة بدون ترخيص بمدينة منشأة أبوعمر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضمانا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص فى الاشتراطات الصحية، كما ضبطت مخالفات دوائية وبيئية فى عدد من المنشآت الطبية الأخرى، وهى عبارة عن أدوية فى أماكن غير مصرح لها ببيعها وأدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة فى بعض المنشآت، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم فى انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

اتخذت كل الإجراءات القانونية، وتحرر 6 محاضر جنح بمركز شرطة منشأة أبوعمر، وحرزت جميع الأدوية المخالفة، وجار استصدار قرار غلق للمنشأة الطبية غير المرخصة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشدد على عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشى الحملة، وجميع المشاركين فى هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.