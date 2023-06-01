الأرصاد الجوية: استمرار ذروة التقلبات الجوية غدا

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ذروة التقلبات الجوية غدا الجمعة، مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوى الموجود فى الصحراء الغربية والكتل الهوائية الجنوبية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية، فضلا عن أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة خلال فترات الليل.





ولفتت إلى استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الذى يؤدى إلى انخفاض فى الرؤية الأفقية مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية إلى الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى. وتوقعت دكتور منار غانم عضو الهيئة اليوم الخميس، أن تشهد البلاد تحسنا فى درجات الحرارة وهدوءً فى حركة الرياح اعتبارا من بعد غد السبت، وسوف تتحول الكتل الهوائية إلى كتل هوائية شمالية ينتج عنه انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل 5 إلى 6 درجات عما هى عليه الآن على المحافظات الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية فترة النهار، كما سيتم زوال الأتربة والرمال، فضلا عن هدوء فى سرعات الرياح. وقالت، إن المواطن سيشعر بارتفاع فى درجات الحرارة خلال الساعات الأولى القادمة من ليل الخميس عن مثيلاتها فى الليالى الماضية وستكون درجات الحرارة 26 إلى 27 درجة مئوية، مع وجود فرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووجود بعض الأتربة والمثيرة للرمال.

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