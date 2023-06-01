ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022-2023

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باتباع الرابط التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

ووجهت مديرية التربية والتعليم الطلاب بالتوجه كذلك لمدارسهم للحصول على نتائجهم الرسمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التظلمات، على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2022-2023، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 15 يوما.

وأوضحت المديرية، أن تقديم التظلمات يكون بالإدارات التعليمية التابع لها المدارسة.

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت المقبل.

واعتمد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء، بنسبة نجاح 85.1%.