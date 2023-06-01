حقوقيون وإعلاميون يشيدون بـ«اغتيال الشرق»: إضافة مهمة للمكتبة العربية

جدة - نرمين السيد - أدار الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، وناقشه كلا من دكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، وسعيد عبدالحافظ، المحامى بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والإعلامى محمد مرعى، مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، بعنوان الكتاب، واصفًا إياه باللافت للانتباه والعبقرى، مؤكدًا أن الشأن الحقوقى من أكثر الملفات التى يوليها "بسيونى" اهتمامًا خاصًا، مُشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن فكرة الكتاب عميقة وتحتمل المزيد من الأفكار التى يمكن أن تندرج فى كتاب جديد يحمل التوجه نفسه.

بدوره، أوضح الكاتب الصحفى محمود بسيونى، أنه استهدف الشرائح البسيطة من خلال كتابه، لافتًا إلى أنه اعتمد منهج مباشر وبسيط لتوصيل أكبر قدر من المعلومات والمعرفة للقارئ الذى يبحث عن الحقيقة وسط كل ما يجرى حوله من أحداث كبرى يشهدها العالم.

وانتقد "بسيونى" فكرة غياب العدل فيما يخص النظرة الغربية لحقوق الإنسان، مُعتبرًا أنها تحمل قدرًا كبيرًا من التناقض، فى الوقت الذى يعانى فيه الشرق من هذه النظرة، باعتبار الغرب هو الأقوى والأهم والأكثر تقدمًا، موضحًا: "ليصل الأمر بالشرق وأهله لإحساس بالانسحاق غير المبرر وغير المنطقى بطبيعة الحال، والذى يقتل بدوره أى رغبة شرقية للتقدم والتطور".

وتحدث الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عن ما وصفه "بصدام الإرادات" الذى يعيشه العالم حاليًا، قائلًا: "حيث أن الأزمات العالمية الحالية ليست وليدة اللحظة، وإنما نتاج صراع الإرادة بين معسكر الشرق والغرب، حيث يظن الغرب أن بإمكانه الانتصار مُعتمدًا على تفوقه واستعلائه، وهو بالضبط ما يستهدفه كتاب اغتيال الشرق من خلال انتقاد وتحليل النظرة الغربية لفكر الغرب وأدواته للسيطرة على الشرق".

وقال الإعلامى محمد مرعى، مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الكتاب يكشف الازدواجية الغربية فى التعاطى مع القضايا العالمية وخصوصًا المتعلقة بما يحدث فى الشرق، مؤكدًا: "يعانى الغرب من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن دون تسليط للضوء، أو إبراز لها، وهذا شأن ما يحدث فى العالم كله، ولكن الغرب يريد فقط التأكيد على معاناة الشرق فى ملف حقوق الإنسان، ما يكشف عن نية غربية مُبيتة لاستهداف الشرق".

وأكد سعيد عبدالحافظ، المحامى بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أن كتاب "اغتيال الشرق" لا تمكن قراءته بمعزل عن "المصيدة"، الكتاب الأول لـ"بسيونى"، موضحًا أنه حفر عميقًا للوصول لأصل القضية، والتأصيل للأفكار التى وردت فى كتابه "المصيدة".

وتابع "عبدالحافظ": "تعرض كتاب اغتيال الشرق لعدد كبير من الأفكار، وراهن الكاتب على ذكاء القارئ للوصول إلى الأهداف المرجوة بشكل سلس وبسيط، حيث ناقش فكرة صراع الحضارات بين الشرق والغرب، ومحاولات القوى الغربية للتسلل الناعم للشرق وزعزعة أفكاره ومعتقداته للوصول لأهداف أكثر خطورة".

"اغتيال الشرق" ليس الإصدار الأول لـ"محمود بسيونى"، الذى صدر له هذا العام أيضًا كتاب "شفرة المرشد" عن الهيئة العامة للكتاب، بخلاف كتاب "المصيدة" الذى صدر عام 2019 عن دار الهلال.