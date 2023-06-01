محافظة السويس تتعرض لعاصفة ترابية تتسبب فى ظلام جزئى

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة السويس إلى عاصفة ترابية، اليوم الخميس، تسببت فى حلول ظلام جزئى على المدينة مع بداية العاصفة، إذ حجبت الأتربة والرمال ضوء الشمس، وحل لون ما بين البرتقالى والأحمر الأجواء فى مدينة السويس، وشهدت المحافظة طقس حار نهارا، مع نشاط ملحوظ للرياح بلغت سرعها خلال فترة الظهيرة 18 عقدة بحرية، إلا أنها تزايدت عصر اليوم، ومع حلول العاصفة التى بدأت من مدينة السلام شرق السويس.





وتسببت العاصفة فى ضعف مستوى الرؤية الأفقية دون مسافة أقل من 500 متر، وسرعان ما اختفت المنشآت بفعل الأتربة العالقة فى العاصفة وحجبت عن الرؤية البصرية منشآت تبعد أقل من 300 متر، وفى الرابعة والنصف عصرا بدأ تأثير العاصفة فى التراجع بشكل نسبى، حيث انخفض نشاط الرياح، وبدأت الرؤية تمسى أكثر وضوحا. وأعلن محافظ السويس عبد المجيد صقر رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية والطقس السيئ الذى تعرضت له السويس اليوم، ووجه الأحياء ومديريات الإسكان والصرف الصحى وإدارة الطوارئ التنسيق مع الأجهزة المعنية للتحرك السريع فور وقوع أى حوادث أو تداعيات للطقس.

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