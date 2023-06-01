الحدود يشعل صراع البقاء فى الدوري بالفوز على أسوان بهدف نظيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 09:30 مساءً - نجح فريق حرس الحدود في الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق إبراهيم القاضى فى الدقيقة 52، بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 19 محتلا المركز الأخير، بينما تجمد فريق أسوان عند المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.

وضم تشكيل الحدود كلا من:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد.

خط الوسط : إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام.

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم و رمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: كاستيلو، إسلام جمال، ميدو مصطفى، علي فتحي.

خط الوسط: عبد الرسول، عماد فتحي، أحمد خالد، بلال السيد، حسام عرفات.

خط الهجوم: ديلسون كاموني.