السفارة الأمريكية بالقاهرة: السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تزور مصر غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يونيو 2023 10:28 مساءً - تصل السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى القاهرة، غدا الجمعة، في زيارة تستغرق يومين، وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتى تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة وبدأت في الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

يذكر أن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكى للأمير حسين بن عبدالله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال.

ومن المقرر أن تغادر السيدة الأولى الأربعاء فى رحلة تستغرق 6 أيام، وشارك مكتبها بعض التفاصيل مع وكالة "أسوشيتد برس."

وأوضحت الوكالة أن هذه أول زيارة لجيل بايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى، حيث سافرت إلى ناميبيا وكينيا في فبراير.

قالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسمها: "تعتقد السيدة الأولى أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا المشترك، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين في صميمه".

وقالت فالديفيا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بزيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة تأكيد التزامنا بتعزيز شراكاتنا وتعزيز أولوياتنا المشتركة في المنطقة". .

وفي عمان، عاصمة الأردن، حضرت بايدن حفل زفاف صاحب السمو الملكي ولى العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والمهندسة المعمارية رجوة آل السيف، حيث تربط الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى صداقة عميقة وطويلة الأمد مع والدي ولي العهد، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.

وأوضحت الوكالة أنه عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس، غالبًا ما التقى هو والملك عبد الله على الإفطار عندما سافر الملك إلى واشنطن لزيارة ابنه ، الذي كان طالبًا في جامعة جورجتاون. كما زار عبد الله بايدن في منزله في ديلاوير بعد عودة بايدن إلى حياته الخاصة.

التقى الاثنان ثلاث مرات على الأقل منذ أن أصبح بايدن رئيسًا ، مرتين في البيت الأبيض ومرة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي مصر والمغرب، ستتواصل جيل بايدن مع النساء والشباب مع التركيز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية.

وفي البرتغال، ستساعد السيدة الأولى وزارة الخارجية الأمريكية في الاحتفال بالذكرى الستين لبرنامج الفن في السفارات، لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون في الدبلوماسية.