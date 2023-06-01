الجيزة: غلق كلى بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادى النيل بالاتجاهين

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى بمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاة الثانى الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدا أعلى نفق وادى النيل نظرا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق".





وبحسب بيان اليوم الخميس، يستمر الإغلاق لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/6/2 حتى الساعة 12 ظهرا بنفس اليوم الجمعة الموافق 2023/6/2.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أى معوقات.

وأشار المحافظ، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

أولا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو

- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

- استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولا إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

ثانيا: الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر:-

1- حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

2 - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة إلى مسار محور 26 يوليو وصولا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لتسهيل حركة سير المركبات.