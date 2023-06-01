رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية

جدة - نرمين السيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التقديم للمستوى الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بالمدارس الرسمية "الحكومية" عربى- لغات للعام الدراسى الجديد 2023/2024.





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