مطار سوهاج الدولى يحصل على شهادة الأيزو الدولية ISO 9001-2015

جدة - نرمين السيد - حصل مطار سوهاج الدولى على شهادة الأيزو الدولية "ISO 9001-2015" والمعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة فى مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.





وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولى والشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة والتى تأتى تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدنى بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية فى سبيل دعم وزيادة أعداد السائحين. وصرح محروس أن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولى لأسس ومبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية. يذكر أن نظام إدارة الجودة أيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات ويعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشارا فى العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال فى مختلف المجالات.

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