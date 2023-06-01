السفارة الأمريكية بالقاهرة: السيدة الأولى جيل بايدن تزور مصر غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة -فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتى تستمر لمدة أسبوع وتشمل أربع دول فى المنطقة وبدأت فى الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة فى المنطقة.

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقى، خلال الزيارة فى مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التى تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.