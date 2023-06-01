إعادة تدوير جديدة للحد من استخدام البلاستيك فى الطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - واحتفالا بيوم الأمم المتحدة العالمى للبيئة الذى يصادف 5 يونيو الجارى، وموضوعه #Beat Plastic Pollution، تقدم طيران الإمارات الأوانى الجديدة المعاد تدويرها على الطائرات اعتبارا من الشهر الجارى.

وتأتى المبادرة الجديدة فى إطار التزام طيران الإمارات بالاستهلاك المسؤول، وتعد بمثابة انتقال إلى مبادئ الاقتصاد الدائرى، حيث يتم تقليل العناصر وإعادة تدويرها واستخدامها. وسوف يتم جمع ملايين الأدوات من خدمة الوجبات فى الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة بعد الرحلات، وغسلها وفحصها بحثا عن العناصر التالفة، ونقلها إلى منشأة فى دبى ليتم طحنها وإعادة معالجتها وتصنيع أطباق وأوعية وصوانى جديدة وإرسالها إلى "الإمارات لتموين الطائرات" لاستخدامها مرة أخرى فى تقديم آلاف الوجبات فى الأجواء.

وبالشراكة مع DeSter، المزود الرائد لمفاهيم الخدمات فى صناعة الطيران والخبيرة فى تصنيع الدائرة المغلقة، ستعيد طيران الإمارات استخدام المواد البلاستيكية التى وصلت بالفعل إلى نهاية عمرها الافتراضى والتى قد تحتاج إلى الاستبدال.

وسوف تعاد الصوانى الجديدة والأطباق والأوعية الجديدة، التى تحتوى على 25% على الأقل من المواد المعاد استخدامها (معاد تدويرها)، إلى الخدمة على متن الطائرات، وسوف يستمر نمو هذه النسبة فى المستقبل.

وأفراد الفريق العاملون فى شركة deSter أعضاء فى شبكة CE100، التى تضم شركات رائدة فى مجال الاقتصاد الدائرى على مستوى العالم، وقد نالت الشركة أيضا تصنيف "الاستدامة الذهبى" من "إيكوفاديس Ecovadis"، وهو شهادة معترف بها عالميا للممارسات المستدامة. واختارت طيران الإمارات العمل مع DeSter بمجرد أن أصبحت منشأتها فى الإمارات العربية المتحدة جاهزة لتسهيل النطاق الضخم لمتطلبات الناقلة، ما يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية لإرسال المنتجات إلى بلد آخر لإعادة تدويرها. يدمج مصنع deSter أيضا مبادئ التصميم المستدام التى تركز على الطاقة الشمسية والاستخدام الفعال للمياه وتقليل النفايات.

التزام طيران الإمارات بالحد من النفايات البلاستيكية

طيران الإمارات ملتزمة بالحد من النفايات البلاستيكية، وقد نفذت فعلا، بالإضافة إلى المشروع الجديد الدائرى لإعادة التدوير، العديد من المبادرات:

واستبدلت طيران الإمارات أكثر من 150 مليون قطعة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة كانت ستذهب إلى مكب النفايات، بقطع ورقية وخشبية من مصادر موثوقة.

و توفر طيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة بطانيات ناعمة على متن الطائرة، حيث تصنع كل بطانية من 28 قارورة بلاستيكية معاد تدويرها. وتمنع هذه المبادرة كل عام إلقاء 88 مليون قارورة بلاستيكية فى مكب النفايات.

وأكياس دمى الأطفال وأطقم مستلزمات الأطفال والدمى مصنوعة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، وقد أعيد استخدام أكثر من 8 ملايين قارورة بلاستيكية خلال 12 شهرا لإنتاج أطقم مستلزمات الراحة على الطائرة.

والأغطية على صوانى الوجبات والأكواب البلاستيكية مصنوعة من 80% من البلاستيك المعاد تدويره (rPET).

وأطقم مستلزمات الراحة لركاب الدرجتين السياحية والسياحية الممتازة مصنوعة من مواد بديلة مثل ورق الكرافت وورق الأرز والبلاستيك المعاد تدويره، ما يقلل من استخدام البلاستيك الخام.

ويقوم طاقم مقصورة طيران الإمارات بفصل القوارير الزجاجية والبلاستيكية لإعادة تدويرها فى دبى، ما منع فى عام 2022 إلقاء حوالى 500 ألف كيلوغرام من البلاستيك والزجاج فى مكب النفايات.