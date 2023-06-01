محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة -فى بيان صحفى- أنه هبت عاصفة ترابية وغبار شديد على جميع أنحاء المحافظة، ما أدى لتعذر الرؤية على الطرق بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة، ثم أعقب ذلك سقوط أمطار غزيرة وخاصة على المناطق الشمالية.

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