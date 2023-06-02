عبدالغفار وراغب يشهدان تخرج أول دفعة من برنامج كوادر وزارة الصحة والسكان

جدة - نرمين السيد - شهد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب تخرج أول دفعة فى برنامج "كوادر وزارة الصحة والسكان" والذى استمر لمدة 26 يوما تدريبيا.





وتم تأهيل الملتحقين به على مهارات التواصل الفعال، واستراتيجيات القيادة وأساليبها الحديثة، وغير ذلك من المحاور التى تسهم فى تأهيلهم لتأدية أعمالهم باحترافية، ووفقا للمعايير الدولية.

ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى إطار مجموعة برامج متطورة ومتنوعة فى التعاون بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالدور الحيوى الذى تلعبه الأكاديمية فى التأهيل والإعداد المميز لمختلف القيادات والكوادر بالدولة، لافتًا إلى أن الأكاديمية إحدى الجهات التى يجب زيارتها من الوفود الرسمية المختلفة التى تزور مصر، لما استطاعت أن تضيفه من قيمة حقيقية.

كما تفقد وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج "قيادات هيئة الرعاية الصحية"