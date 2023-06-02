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وتم تأهيل الملتحقين به على مهارات التواصل الفعال، واستراتيجيات القيادة وأساليبها الحديثة، وغير ذلك من المحاور التى تسهم فى تأهيلهم لتأدية أعمالهم باحترافية، ووفقا للمعايير الدولية.
ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى إطار مجموعة برامج متطورة ومتنوعة فى التعاون بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالدور الحيوى الذى تلعبه الأكاديمية فى التأهيل والإعداد المميز لمختلف القيادات والكوادر بالدولة، لافتًا إلى أن الأكاديمية إحدى الجهات التى يجب زيارتها من الوفود الرسمية المختلفة التى تزور مصر، لما استطاعت أن تضيفه من قيمة حقيقية.
كما تفقد وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج "قيادات هيئة الرعاية الصحية"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالغفار وراغب يشهدان تخرج أول دفعة من برنامج كوادر وزارة الصحة والسكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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