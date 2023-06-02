ملك الأردن وقرينته يستقبلان السيدة انتصار السيسى بقصر زهران (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك الأردن والملكة رانيا العبدالله، فى قصر زهران، وسط العاصمة، السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكريمتها آية السيسى، لحضور حفل عقد قران ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى.





وبدأت الوفود الرسمية، الوصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لمشاركة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لحضور زفاف نجله وولى عهده الأمير الحسين على الآنسة رجوة خالد آل سيف.

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