الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.
وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وأعلنت الأرصاد أنه من المتوقع حدوث انخفاض فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء بداية من يوم غد السبت لتتراجع درجات الحرارة 6 درجات.
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