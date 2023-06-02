طقس الجمعة.. الأرصاد تواصل التحذير من الموجة الحارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه من المتوقع استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 40 24

العاصمة الإدارية 40 24

6 أكتوبر 40 25

بنهــــا 40 24

دمنهور 39 23

وادي النطرون 40 24

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 40 24

شبين الكوم 40 24

طنطا 38 23

دمياط 35 21

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 40 24

السويس 38 24

العريش 40 21

رفح 40 20

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 33 20

العلمين الجديدة 32 20

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 32 23

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 25

حلايب 33 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 26

أسيوط 42 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 27