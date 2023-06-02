توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان الرئيس: استمرار تطوير قطاع الكهرباء من أجل التنمية والارتقاء بجودة الخدمة للمواطنين، قالت صحيفة الأهرام: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التى تحققت فى هذا الصدد على مدى السنوات الماضية، والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات، لا سيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمى، قوله، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس، فى هذا الإطار، على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، التى تستهدف تحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء، وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.

كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، خاصة فى توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل: تكليف رئاسى بنقل الخبرات المصرية فى الإصلاح للأشقاء الأفارقة، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أكد أن هناك تكليفا رئاسيا بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية فى إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وفى ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوى الاستفادة من خبرة مصر فى تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل»؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو مستدام؛ من خلال العمل المتواصل على ضمان الملاءة المالية؛ بما يسهم فى تحمل أعباء المرض عن المواطنين، وتحقيق الجودة من خلال إتاحة حرية اختيار مقر تلقى الخدمة سواء من القطاعين العام والخاص، مشددا على أن إفريقيا تعد امتدادا طبيعيا لمصر، وأننا لن ندخر جهدا فى توظيف كل الإمكانات والخبرات المصرية لدعم المسارات التنموية فى القارة الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير استعرض، فى لقائه مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة، نتائج اللقاء التشاورى مع وفد رفيع المستوى من دولة زيمبابوى الشقيقة، برئاسة جافيت نديبلى، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجها بتعزيز سبل التعاون مع أشقائنا بزيمبابوى، وتقديم الخبرات المصرية فى تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تهدف لتحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان التموين .. توفير 1500 رأس ماشية يوميا استعدادا للعيد، قالت صحيفة الجمهورية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية فى الوجه البحرى والقبلى بالإضافة إلى المنافذ الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على المصيحلى وزير التموين، تأكيده أنه يتم توفير اللحوم السودانية للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو، فضلا عن استمرار استيراد رؤس الماشية من عدة مناشىء لتنويع مصادر استيراد اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد فى إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وقال الوزير إن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجودة بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجى لمصر والذى يصل 1.7 شهر وأنه تم فتح اعتماد مالى بقيمة 10 ملايين دولار للتعاقد على شحنات جديدة من رؤوس الماشية، لافتا إلى أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتى وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وإلى الأزهر الشريف، وتحت عنوان شيخ الأزهر: الحضارة الغربية تتحمل الجزء الأكبر من مأساة الإنسان المعاصر، قالت صحيفة الجمهورية، استقبل فضيلة الإمام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ميجيل موراتينوس، الممثل السامى للأمم المتحدة لحوار الحضارات؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، مؤكدا انفتاح الأزهر على الحوار مع كل المؤمنين بالأديان والثقافات والحضارات.

وبحسب الصحيفة، فقد لفت الطيب إلى أن العالم يواجه حاليا أزمة شديدة التعقيد، وهى أزمة إقصاء القيم الدينية والأخلاقية عن حياة الناس، مشددا على أن هذه الأزمة لا يقع صداها وتأثيرها على صانعيها ومقررى مصيرها فحسب، ولكنها ممتدة أيضا إلى الإنسانية جمعاء، شرقا وغربا، وهى الأساس فى كل ما يتعرض له عالمنا اليوم من صراعات وحروب.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الحضارة الغربية تتحمل الجزء الأكبر فى مأساة الإنسان المعاصر، حين سعت لإقصاء الدين وتجنيبه عن حياة الناس، وركزت على إشباع رغبات الإنسان، وتعزيز الفكر المادى.

وفيما يتعلق بالطقس، وتحت عنوان عواصف ترابية وأمطار فى القاهرة والمحافظات، قالت صحيفة المصرى اليوم، ضرب طقس سيىء القاهرة والمحافظات أمس وسجلت درجات الحرارة ارتفاعات كبيرة وسادت رياح مثيرة للأتربة والغبار، بينما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ذروتها اليوم فى القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الصعيد بواقع 40 إلى 45 درجة مئوية ورفعت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات حالة الاستنفار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرصاد الجوية نصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا فى ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان خطة للتوسع فى تقاوى المحاصيل الاستراتيجية، قالت صحيفة المصرى اليوم، بحثت وزارة الزراعة خطة التوسع فى إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والذرة والأرز؛ لضمان تحقيق أعلى إنتاجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد اجتماعاأمس فى مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية لمناقشة خطة الوزارة فى إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والأرز.

ونقلت الصحيفة عن القصير تأكيده، أنه فى ضوء تكليفات القيادة السياسية فإن الوزارة تتوسع فى إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة التى تحقق أعلى إنتاجية لافتا إلى أن ذلك يأتى أيضا فى إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين ورفع مستوى معيشة المزارعين.